Медведев: в РФ все еще сложная эпидситуация, "Единая Россия" должна поддерживать граждан

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В РФ по-прежнему наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, "Единая Россия" должна продолжить поддержку граждан. Об этом заявил в среду председатель партии Дмитрий Медведев во время приема граждан.

"Сегодня по традиции мы открываем декаду приемов граждан, которая приурочена ко дню рождения партии. И хотя сегодня партии исполнилось 20 лет, хочу всех предупредить: конечно, сейчас не время праздновать и отдыхать. В стране по-прежнему весьма сложная эпидемиологическая ситуация, люди ждут от нас поддержки не на словах, а на деле. Прошу коллег по партии активно включиться в эту работу", - сказал Медведев.

Он отметил, что за минувшие 20 лет "Единая Россия" проделала значительный путь, "всегда, во всех обстоятельствах старалась ставить на первое место защиту интересов граждан, брала ответственность на себя за решения, которые необходимы для развития страны, даже сложные, не всегда популярные решения, старалась воплотить их в жизнь, отвечала за результаты этой работы".

Серьезную роль в работе партии играют ее региональные общественные приемные, указал Медведев. "Это прямой и очень важный канал общения с людьми. Благодаря этому каналу граждане нашей страны получают реальную поддержку и могут оперативно решить свои проблемы", - добавил он.

В период пандемии, по словам председателя "Единой России", приемы граждан не прекратились, а лишь перешли в дистанционный формат, при этом сотрудники общественных приемных работали волонтерами и помогали организовать помощь населению. Такая работа, подчеркнул Медведев, заслуживает самой высокой оценки.