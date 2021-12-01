Ростовские отельеры и рестораторы попросили губернатора ослабить антиковидные ограничения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Представители ресторанного и гостиничного бизнеса Ростовской области направили губернатору и Заксобранию региона ходатайство об ослаблении антиковидных мер. Об этом на пресс-конференции сообщила глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в регионе Карина Шатворян.

"Мы предлагаем снять ограничение работы общепита <...> независимо от того, где они находятся: в торговом центре, в гостинице или в отдельном здании, - с введением QR-кодов для посетителей и вакцинации персонала", - сказала Шатворян.

Она отметила, что в письме, направленном в адрес губернатора и депутатов регионального парламента, также содержится просьба разрешить проживание иностранцев и граждан других регионов в отеле при предъявлении ПЦР-тестов.

Представители отрасли также просят власти региона отменить индексацию ставок аренды земельных участков для летних площадок и закрепить тарифы 2020 года на три года без индексации. Среди других пожеланий: субсидии на профилактику коронавируса на 2021-2022 годы, налоговые льготы и просьба закрепить тарифы коммунальных служб на текущем уровне на 2021 и 2022 годы.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор ООО "Управляющая компания Рестпрофи" Алексей Заяц, ранее введенные ограничения привели к резкому сокращению выручки предприятий общепита. "Одновременно с QR-кодами ввели ограничение работы ресторанов до 21:00. Это загоняет предприятие ресторанной сферы в убытки. По сравнению с октябрем, в ноябре выручка сократилась минимум на 30%", - отметил он.