Более половины ВИЧ-инфицированных в Москве вакцинировались от ковида

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более половины проживающих в Москве ВИЧ-инфицированных граждан вакцинированы против ковида, однако в некоторых регионах данный показатель крайне низкий. Об этом в среду сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Алексей Мазус.

"Больше половины в Москве [вакцинированы], и у нас есть регионы <...> с недостаточным уровнем вакцинации пациентов. Это очень обидно, что вообще такой факт есть. Мы с этим сейчас очень жестко работаем", - сказал он на форуме "Здравоохранение в России - 2021".

Мазус назвал основной причиной низкого уровня вакцинации ВИЧ-инфицированных от ковида распространение слухов о том, что вакцина еще мало изучена, однако это не так. "Вакцинироваться надо обязательно", - заключил он.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что в РФ с начала года выявлено порядка 54 тыс. новых случаев заражения ВИЧ с начала 2021 года. При этом всего за весь период наблюдения в России выявлены более 1,5 млн случаев заражения ВИЧ-инфекцией, более 400 тыс. человек умерли.