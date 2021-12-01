В Крыму готовы провести экскурсию для Лукашенко по памятным местам поэта Богдановича

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Крым мог бы посетить места, связанные с белорусским поэтом Максимом Богдановичем, который похоронен на полуострове, сообщил в среду ТАСС председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в среду выразил уверенность, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорятся и съездят в Крым в подходящий момент. Пока для таких поездок не самое лучшее время, поскольку погода на полуострове и различные климатические аномалии дают о себе знать. При этом в Кремле считают важным заявление президента Белоруссии, что Крым де-факто и де-юре является российским.

"Однозначно, Александр Григорьевич [во время визита] должен проехать по местам, связанным с Богдановичем, - это Ялта, Феодосия и Старый Крым. Ну и, конечно же, могила поэта. Естественно, это санаторий "Белоруссия", где также установлен памятник Богдановича", - сказал Чегринец.

Председатель автономии также отметил, что "помимо известных крымских природных красот, Александр Григорьевич должен оценить и те инфраструктурные проекты, которые были созданы за последние семь лет, - Крымский мост и прочие". "Отдельно, конечно, хотелось бы, чтобы прошла встреча с диаспорой, которая его очень уважает и ждет", - добавил Чегринец.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с Путиным. В Крыму уже заявили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

Богданович - белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, его считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.