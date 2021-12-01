В Петербурге заработала расширенная зона платной парковки в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,1 декабря. /ТАСС/. Зона платной парковки с 1 декабря расширилась еще на 71 улицу в центре города, теперь для автомобилистов доступно более 8 тыс. машиномест. Об этом журналистам рассказали в городском комитете по транспорту.

"С сегодняшнего дня зона платной парковки начала свою работу на 71 улице Центрального района. Теперь в зону платного парковочного пространства входит 99 улиц, совокупная емкость парковочного пространства составляет 8 375 машиномест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новые парковочные места появились в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Новая платная зона функционирует аналогично пилотной - с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Здесь было обустроено 5 472 парковочных места, установлено свыше 3000 знаков, нанесено 10 211 кв. метров разметки, а также установлены информационные таблички и паркоматы.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что зона платной парковки позволит сделать центральную часть города свободнее от автомобилей и увеличит оборачиваемость и ротацию на парковочных местах, что сможет облегчить работу уборочной техники, он также напомнил о начале действия новых тарифов оплаты.

"С сегодняшнего дня начал действовать новый тариф на почасовую оплату парковки. Причина тому - загрузка действующей зоны, которая близка к 100%. Единый почасовой тариф для автотранспорта категории В теперь составляет 100 рублей, для категории А и М - 38 рублей, категории С - 190 рублей", - сказал Поляков.

Кроме того, для жителей платной зоны стоимость годового парковочного разрешения останется неизменной - 1800 рублей в год для категории В, 900 рублей - для А/М и 3 600 в год - для категории С. Также петербуржцы могут приобрести месячный абонемент для транспорта категории В - за 20 075 рублей, годовой - за 179 580 рублей.

Льготы на бесплатную парковку

В зоне платной парковки на безвозмездной основе оставлять свои автомобили могут проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", зарегистрированные в Санкт-Петербурге многодетные семьи, владельцы электрокаров. Не менее 10% парковочных мест в платной зоне выделено для размещения транспортных средств инвалидов, при этом номер автомобиля инвалида обязательно должен быть включен в Федеральный реестр инвалидов.