АНО "Диалог" возглавил Владимир Табак

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-руководитель Федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Диалог" Владимир Табак назначен ее генеральным директором. Об этом в среду сообщается на странице организации в Facebook.

"Владимир Табак назначен генеральным директором АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", - говорится в сообщении.

Ранее Табак руководил Федеральным информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом. В 2018 - 2019 годах он возглавлял Ситуационный центр при Управлении общественных проектов администрации президента РФ.

Возглавлявший ранее АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский с сегодняшнего дня приступил к работе на должности генерального директора Института развития интернета (ИРИ).

АНО "Диалог" - российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Цель организации - объединение технологических и управленческих решений в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти.