Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения по ковиду в Курской области на неделю

КУРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Курской области в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и недостаточным уровнем вакцинации населения против ковида рекомендовало подлить действующие ограничения на территории региона. Об этом в среду на заседании оперштаба области сообщил главный санитарный врач региона Олег Климушин.

"В условиях высокого риска дальнейшего осложнения эпидемиологической ситуации в Курской области, связанной с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, ОРВИ, внебольничными пневмониями, неблагоприятным прогнозом дальнейшего развития, в том числе по причинам завоза и распространения новых штаммов [коронавируса], а также в связи с недостаточным уровнем вакцинации населения, управление Роспотребнадзора предлагает продлить действующие ограничительные мероприятия на территории области", - сказал Климушин, уточнив, что управление Роспотребнадзора рекомендует продлить ограничения на неделю.

Региональное управление Роспотребнадзора предложило продлить действующие ограничения, в том числе запрет на работу фуд-кортов, детских игровых комнат и развлекательных центров, работу общепита в ночное время. По словам главного санитарного врача региона, наибольший показатель заболеваемости ковидом фиксируется среди жителей Курской области старше 65 лет, заболеваемость среди детей также не снижается и составляет около 10% от общего числа заболевающих ковидом в регионе. За прошедшую неделю случаи коронавируса фиксировали в пяти детских садах и восьми школах.

С начала пандемии в Курской области выявлено 76 814 случаев заражения коронавирусом, 1 820 пациентов умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 587 тыс. человек, завершили вакцинацию около 534 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по вакцинации населения от коронавируса.