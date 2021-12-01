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Движение автобусов по федеральным дорогам в Курганской области восстановлено

При этом продолжают действовать ограничения на дорогах общего пользования

ТАСС, 1 декабря. Движение пассажирских автобусов по дорогам федерального значения восстановлено в Курганской области. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД управления ГИБДД УМВД России по региону.

Как ранее сообщал ТАСС, движение пассажирских автобусов было приостановлено с 06:40 мск на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области из-за дождя и образовавшегося гололеда.

"На дорогах федерального значения возобновлено движение транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. <…> На автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ограничительные меры для пассажирского транспорта не сняты", - говорится в сообщении.

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