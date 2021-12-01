Чечня в 2022 году примет Фестиваль культуры и спорта народов юга России

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Крым и Севастополь передали Чеченской республике эстафету в проведении Фестиваля культуры и спорта народов юга России, и в 2022 году он пройдет в этом кавказском регионе, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства Севастополя.

"С 23 по 26 сентября благодаря инициативе замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова в Крыму и Севастополе впервые прошел Фестиваль культуры и спорта народов юга России. К настоящему времени принято решение, что в следующем году его примет Чечня. Севастопольские спортсмены там так же будут защищать честь нашего города", - сказала собеседница.

Она уточнила, что в 2021 году в фестивале, который проводился на двух площадках - в Севастополе и крымском городе-курорте Алушта, приняли участие более 2 тыс. спортсменов из регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округов.

Соревнования проходили по 13 направлениям: легкая атлетика, мини-футбол, армспорт, волейбол, уличный баскетбол, борьба на поясах, настольный теннис, стрельба из лука, перетягивание каната, гиревой спорт, соревнования силачей, шахматы, городошный спорт и шашки. Байсултанов отмечал, что было предложение включить парусный спорт в число соревновательных номинаций, однако его не приняли - только немногие регионы РФ имеют возможность полноценно развивать этот вид спорта. Однако, в рамках внеконкурсной программы прошла показательная регата.

До этого около 10 лет фестиваль проходил только для регионов СКФО, в этом году впервые официально в него были включены команды регионов ЮФО и впервые он проводился на территории сразу двух регионов - Крыма и Севастополя.