Медведев: регламентацию работы служб медиации в школах важно провести в оптимальной форме

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что было бы правильно на законодательном уровне регламентировать деятельность школьных служб медиации, при этом необходимо найти оптимальную форму, чтобы избежать излишнего регулирования.

"Я думаю, что такого рода законодательная регламентация вполне возможна, но она должна быть не очень подробной. Это же тонкие технологии", - сказал он в ходе онлайн-приема граждан в ответ на просьбу о внесении в закон "Об образовании в РФ" соответствующих поправок о деятельности служб примирения в школах.

Медведев отметил, что необходимо "просто дать соответствующие полномочия", а сами по себе процедуры расписывать не стоит, так как многое зависит от массы обстоятельств - от конкретной школы, региона и других факторов. "Но какую-то нормативную подпорку, мне кажется, создать было бы можно. Нужно ли это делать в законе об образовании или каком-то другом нормативном акте - я предлагаю все это взвесить", - сказал политик, заметив, что по окончании такой аналитической работы партия сможет выйти с определенной законодательной инициативой, если потребуется, и на федеральном уровне.

Тем не менее Медведев подчеркнул, что вопрос о службах медиации важен. "Я вспоминаю свои школьные годы. Тогда тоже конфликты были. Конфликты так или иначе сопровождают образовательный процесс, учебу в школе. Главное, чтобы они не выходили за какие-то рамки, которые должны контролироваться и школьными властями, и учителями, руководством школы, и отчасти родительским комитетом, родителями, которые всячески процессу обучения помогают", - заметил он. По его словам, особую актуальность такая работа приобретает с развитием цифровых технологий. "Раньше, наверное, в силу понятных причин, не было социальных сетей, телевизор был другой, компьютеров не было. Все это не приобретало таких форм агрессивных, а подчас драматических, иногда и трагедийных, которые случаются сегодня. Поэтому такого рода служба - служба по примирению или медиации - сегодня нужна гораздо больше, чем это было лет 20-30 и более назад", - подытожил Медведев.