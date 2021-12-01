Верховный суд постановил оставить на дорогах знак, предупреждающий о камерах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным знак дорожного движения, предупреждающий о фотофиксации нарушений. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отклонен иск, в котором оспаривалась законность знака дорожного движения 6.22 "Фотовидеофиксация", - сказала собеседница агентства.

Истец настаивал на необходимости отменить этот знак как предупреждающий потенциальных нарушителей о размещенной на дороге камере. По мнению истца, вне зоны знаков "Фотовидеофиксация" водители склонны нарушать правила, создавая аварийноопасные ситуации.