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Верховный суд постановил оставить на дорогах знак, предупреждающий о камерах

Истец настаивал на необходимости отменить этот знак, утверждая, что вне его зоны водители склонны нарушать правила

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным знак дорожного движения, предупреждающий о фотофиксации нарушений. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отклонен иск, в котором оспаривалась законность знака дорожного движения 6.22 "Фотовидеофиксация", - сказала собеседница агентства.

Истец настаивал на необходимости отменить этот знак как предупреждающий потенциальных нарушителей о размещенной на дороге камере. По мнению истца, вне зоны знаков "Фотовидеофиксация" водители склонны нарушать правила, создавая аварийноопасные ситуации.

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