Минобрнауки отмечает рост запроса абитуриентов на получение теологического образования

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ отмечает рост интереса выпускников школ к получению теологического образования, в нынешнем учебном году более 1,3 тыс. абитуриентов были приняты в вузы для обучения по специальности "теология". Об этом сообщил в среду замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

"Мы с удовлетворением отмечаем рост запроса абитуриентов на получение теологического образования, что отражается в количественном увеличении числа заявок на бюджетные места по направлению "теология". И, соответственно, министерство последовательно в течение ряда лет увеличивает количество выделяемых бюджетных мест для образовательных организаций как светских, так и духовных", - сказал Афанасьев, выступая на всероссийской научной конференции по теологии.

По словам Афанасьева, в приемную кампанию 2021-2022 годов высшие образовательные учреждения зачислили 1 318 человек, выбравших специальность "теология". Более 56% из них приняты на бюджетные места.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2019 году ВАК утвердила новый паспорт научной специальности "теология", согласно которому она разделена на три области исследований: православие, ислам, иудаизм. В феврале 2018 года была создана Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) как добровольное объединение вузов для совместной научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности в сфере теологии.