Всероссийский правовой диктант начнется 3 декабря и пройдет на четырех языках

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийский правовой (юридический) диктант впервые можно будет написать на английском, китайском и португальском языках. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Диктант будет проходить с 3 по 12 декабря в онлайн-режиме. "В 2021 году диктант впервые будет переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам будут доступны базовый и профессиональный варианты теста. Также появятся новые форматы, в частности, видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей", - сказали в пресс-службе.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет и состоит из 40 вопросов, на которые надо ответить за 60 минут. Тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

За предыдущие годы диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, а также соотечественники из 175 стран. Его организаторами являются Ассоциация юристов России и общественная организация "Деловая Россия", партнерами выступают МИД РФ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и другие.