{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых людей

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Владимир Бондарев

ТАСС, 1 декабря. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации студентов и людей в возрасте от 60 лет и старше. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 г. "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", следующие изменения: <...> лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, <...> лицам в возрасте 60 лет и старше", - говорится в документе.

30 сентября Бондарев постановил ввести в регионе обязательную вакцинацию от ковида представителям ряда профессий, в том числе в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси и ряда других. В регионе планируют привить 80% взрослого населения - 730 008 человек, в настоящее время первую прививку от ковида сделали 640,1 тыс. человек, дважды привились 577,1 тыс., план выполнен на 87,6%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 75 003 случая заражения коронавирусом, выздоровели 67 412 человек, 2 441 умер. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Татарстане снижаются темпы заболеваемости после введения ограничений
В регионе действует множество мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Читать полностью