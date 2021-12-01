В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых людей

ТАСС, 1 декабря. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации студентов и людей в возрасте от 60 лет и старше. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 г. "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", следующие изменения: <...> лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, <...> лицам в возрасте 60 лет и старше", - говорится в документе.

30 сентября Бондарев постановил ввести в регионе обязательную вакцинацию от ковида представителям ряда профессий, в том числе в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси и ряда других. В регионе планируют привить 80% взрослого населения - 730 008 человек, в настоящее время первую прививку от ковида сделали 640,1 тыс. человек, дважды привились 577,1 тыс., план выполнен на 87,6%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 75 003 случая заражения коронавирусом, выздоровели 67 412 человек, 2 441 умер. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов.