Единороссы 7 декабря планируют обсудить с вице-премьером законопроекты о QR-кодах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" 7 декабря планирует обсудить законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах с участием заместителя председателя правительства. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, руководитель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в ходе приема граждан председателем партии Дмитрием Медведевым в среду.

"В последнее время очень актуален вопрос, связанный с пандемией коронавируса и связанный с борьбой с эпидемией, с защитой людей, введением ограничительных мер в регионах. В том числе вопрос, связанный с законопроектами по введению QR-кодов. Сейчас предстоит, конечно, внимательно изучить и аккумулировать все возникшие вопросы, отнестись к каждому очень тщательно и внимательно, конечно, задать [их] инициаторам законопроектов. Такая встреча запланирована с заместителем председателя правительства на 7 декабря", - отметила Кузнецова.

Так, отметила она, в общественные приемные партии поступает много вопросов граждан, связанных с положениями законопроекта. "Надеемся, что получим исчерпывающие ответы на те вопросы, которые есть, в том числе у наших граждан. И, конечно, очень важно оценить опыт регионов, все проблемы, которые с этим возникают", - отметила Кузнецова.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков доложил о примерном графике обсуждения инициативы перед ее рассмотрением в первом чтении. Согласно графику, с 6 декабря по 11 декабря пройдет обсуждение законопроектов во фракциях с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.