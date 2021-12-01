Кириенко сообщил, что "Лига лекторов" будет проходить каждые полгода

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что организованный российским обществом "Знание" конкурс "Лига лекторов" станет постоянным и будет проходить каждые полгода, с 1 декабря стартовал прием заявок для участия в новом сезоне проекта.

"Этот проект точно будет постоянным, уже сегодня принимаются заявки на весеннюю "Лигу лекторов". Поэтому тот, у кого не получилось победить с первого раза, но получилось выйти в финал, вы можете уже сегодня подавать заявку на весеннюю "Лигу лекторов", - сказал Кириенко в ходе церемонии награждения победителей первого сезона.

Он добавил, что конкурс будет проходить каждые полгода. "Самое главное, что мы двигаемся дальше по созданию условий, чтобы работа лекторов общества "Знание" могла проходить на всей территории нашей страны. Создаются студии общества "Знание", которые будут позволять создавать современный контент для работы в интернете, открываются лектории и студии общества "Знание" во всех ведущих вузах страны", - отметил Кириенко.

По его словам, к лету следующего года будет завершено строительство круглогодичного образовательного центра "Машук" в Пятигорске. "Все 100 человек - победителей и финалистов - приглашаются в течение следующего года, чтобы пройти такой курс обучения и повышения квалификации в этом образовательном центре", - добавил Кириенко.

Он подчеркнул, что для лекторов очень важно иметь возможность донести свой контент до максимально большого числа людей. "Это все требует средств, поэтому мы решили, что со следующего сезона мы в качестве дополнительного вознаграждения для всех победителей будем предусматривать еще грант в размере 500 тыс. рублей, который победитель может потратить на повышение своей квалификации и дальнейшее обучение, на развитие и создание контента по своему направлению", - сказал Кириенко, добавив, что это решение будет распространяться и на победителей первого сезона.

Конкурс

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Лига лекторов" прошла 1 декабря, объявлены 50 лауреатов конкурса, которые станут почетными лекторами российского общества "Знание".

Конкурс был запущен в сентябре 2021 года и нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний. География проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России. Всего на конкурс были поданы 2 553 заявки, которые принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.