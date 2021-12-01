Власти Кубани заявили, что мусоросжигательные заводы не нанесут ущерб экологии

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. В Сочи подыскивают площадку под строительство одного из двух мусоросжигательных заводов в Краснодарском крае, второй такой завод планируют построить в одном из муниципалитетов на побережье Азовского моря, строительство мусоросжигательных заводов не причинит ущерба экологии региона, сообщил в среду в ходе прямой линии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Поддержана инициатива моя президентом, чтобы в крае были построены два мусоросжигательных завода: в Сочи ищется площадка, а другой - в районе нашего Азовского побережья. Строительство мусороперерабатывающего и мусоросжигательного завода - это экологично. Мы не допустим неэкологичного мусоросжигания в крае, эти заводы ни в коем случае не нанесут никакого ущерба нашей экологии ", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что ежегодный объем отходов в крае составляет 2,5-3 млн тонн, объемы растут за счет высоких темпов миграции населения и увеличения турпотока в регион. Кондратьев добавил, что на данный момент 100% отходов в крае захоранивают, сортировка и мусоросжигание позволят снизить объемы захоронения отходов до 20-30%.

"Мы должны идти по мусоросортировке и мусоросжиганию. Другого пути нет при таком росте жителей Краснодарского края и количестве отдыхающих", - резюмировал глава Краснодарского края.

Ранее госкорпорация "Ростех" планировала построить в Краснодарском крае два мусороперерабатывающих завода полного цикла для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Активисты в сфере экологии в регионе высказывали опасения, что реализация проектов может оказать влияние на экологию региона. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов. На Кубани работают 11 лицензированных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки.

Глава Краснодарского края 1 декабря впервые проводит прямую линию, где отвечает на вопросы жителей региона. Всего к началу линии было собрано более 15 тыс. вопросов и обращений.