Медведев поддержал идею создать цифровой навигатор о медпомощи для людей с инвалидностью

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании цифрового навигатора, который поможет людям с ограниченными возможностями здоровья получить всю информацию о медпомощи и реабилитации.

"Идея такого навигатора, который будет давать самую разнообразную информацию по этой теме, заслуживает внимания. Это должен быть удобный ресурс, который пронизывает всю страну", - сказал Медведев в среду во время приема граждан.

По его словам, в регионах сейчас есть много сайтов и приложений, которые содержат информацию по вопросам медпомощи и реабилитации инвалидов, однако единого портала нет. "Такой агрегированный вариант действительно был бы удобным, но тогда нужно, чтобы это была хорошая разработка. Думаю, что можно проработать эту тему", - сказал Медведев в ответ на соответствующую просьбу многодетной мамы из Новосибирской области.

"Вы подняли вопрос очень важный, касающийся достаточно большого количества людей, у которых есть ограничения по здоровью, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью... Эти ресурсы должны быть удобными и общими для всех, доступными и позволяющими увидеть картинку целиком", - сказал Медведев.

Он дал поручение в рамках партийного проекта взяться за разработку такого навигатора. "У нас партийные проекты есть в сфере цифры, но такого продукта нет. Я думаю, что мы вполне могли бы его сделать и помогли бы тем самым большому количеству семей, которые нуждаются в такой информации. Давайте так и сделаем", - сказал Медведев.