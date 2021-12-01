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Рассмотрение дела редакторов Doxa в суде начнется 9 декабря

Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 9 декабря приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении четверых редакторов студенческого издания Doxa, обвиняемых в агитации среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев.

"Суд провел предварительные слушания по делу и назначил его рассмотрение по существу на 10:00 мск 9 декабря", - сказал собеседник агентства.

На предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые смогут выразить свое отношение к предъявленному обвинению.

Следствие вменяет Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Им грозит до трех лет лишения свободы.

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