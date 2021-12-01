Власти Ставрополья заявили, что для коллективного иммунитета нужно привить 1 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек с учетом ревакцинации необходимо привить против коронавируса в Ставропольском крае до конца 2021 года для формирования коллективного иммунитета. Об этом сообщил в среду журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"У нас необходимо привить еще 800 тыс. человек как минимум. С учетом тех, кто был привит весной и им нужно ревакцинироваться, еще 150 тыс. человек. Таким образом нам до Нового года желательно привить еще около миллиона человек", - сказал он.

В Ставропольском крае работают более 140 стационарных прививочных пунктов. "Без сомнения медицинская отрасль готова [к увеличению темпов вакцинации]. Огромное количество прививочных пунктов, 30 пунктов у нас работают круглосуточно. Будет необходимость - мы все их переведем в круглосуточный режим работы, если будет запрос населения, если где-то будут формироваться очереди", - отметил Колесников.

По данным на среду в Ставропольском крае вакцинацию первым компонентом прошли 1 046 052 человека, полностью вакцинацию завершили 867 609 человек. "Когда мы говорим о заболевших привитых, это количество кратно меньше, чем среди тек, кто был не привит. Заболели всего 23 тыс. человек, подавляющее большинство переносят заболевание в бессимптомной или в малосимптомной форме, небольшое количество их попадает в стационары, как правило это не кислородозависимые пациенты", - пояснил министр.