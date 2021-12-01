В Алтайском крае разрешили работу ресторанов в ночное время

БАРНАУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время сняли в Алтайском крае. Доступ к получению услуг в них будет открыт только для вакцинированных жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В регионе складывается стабильно тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом: развернуты 24 госпиталя на 4700 коек, ежедневно туда поступают до 350 человек, умирают около 30 жителей. При этом плановый показатель вакцинации в крае не превышает 40%. Накануне на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией губернатор региона Виктор Томенко заявил о разработке новых мер, стимулирующих население прививаться.

"По решению оперштаба снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 6:00, но доступ к получению таких услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов. Данные меры призваны сохранить положительную динамику вакцинации жителей Алтайского края, также они будут стимулировать граждан к соблюдению масочного режима и других мер профилактики. Органы правопорядка намерены активизировать свои действия по контролю за соблюдением действующего режима ограничений. Решения оперативного штаба уже нашли отражение в новой редакции антиковидного указа, который губернатор подписал 1 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой редакции указа с 50 до 70% увеличилась норма заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках и бассейнах. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек.

"В этом году не будет вводиться запрет на проведение новогодних мероприятий. Запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий вводился год назад в период с 15 декабря по 15 января. В этом году доступ на новогодние мероприятия получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест", - подчеркивается в пресс-релизе.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 104571 жителя. В регионе полностью привиты 853427 человек. С 30 октября в крае введена система QR-кодов, с 15 ноября они стали обязательными для посещения торговых центров и спортивных учреждений.