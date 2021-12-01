К 2023 году в Волгоградской области высадят 50 тыс. хвойных деревьев

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Масштабный социально-экологический проект по высадке 50 тыс. хвойных деревьев стартовал в Волгоградской области. Высадки проведут на территориях около тысячи социальных объектов, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Социально-экологический проект партии "Единая Россия" "Растем вместе", который предполагает в течение 2021-22 годов высадку 50 тысяч деревьев на территории Волгоградской области. На первом этапе, до конца года, в детских дошкольных учреждениях, в детских лечебных заведениях и учреждениях с круглосуточным пребыванием детей будет высажено порядка 1 000 хвойных деревьев", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Бочарова.

Сообщается, что начало декабря является оптимальным периодом для высадки хвойных крупномеров, растения адаптированы к волгоградскому климату - выращены в питомнике Среднеахтубинского района. Так, первые посадки появятся на территории крупных волгоградских стационаров.

Всего в 2021 году в 26 муниципальных районах Волгоградской области благодаря плановой работе по лесовосстановлению, компенсационным посадкам и экологическим акциям высажено более 6 млн сеянцев деревьев на общей площади 1 505 га. Решение задач по лесовосстановлению включает не только высадку деревьев, но и развитие сети питомников, обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники. Дополнительные возможности обеспечены включением предложений субъекта в федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".