Около 100 школьных стадионов открыли для свободного посещения в Подмосковье

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 школьных стадионов открыли для жителей Московской области, план по реализации проекта "Открытый стадион" на 2021 год выполнен на 100%. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Годовой план выполнен - в Подмосковье открылось 100 школьных стадионов в рамках проекта "Открытый стадион", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что стадионы открылись в 30 городских округах региона. Всего до конца 2022 года жителям станут доступны 300 школьных стадионов.

"Стадионы открыты для всех жителей, там они абсолютно бесплатно могут заниматься спортом. Важно, что все сделано так, чтобы это не мешало образовательному процессу в школах. Осенью особой популярностью пользовался бег и игра в футбол. Зимой жителей ждут зимние активности", - отметила Каклюгина.