Проект метробусов для решения транспортной проблемы в Воронеже требует 10 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют для решения транспортной проблемы в городе реализовать проект метробусов, на который потребуется 10 млрд рублей. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме в среду глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

"Я склоняюсь к реализации проекта метробуса <...>. Вижу возможность организации, но при одном условии: прежде чем вкладывать 10 миллиардов [рублей], а это предварительные оценки [вложений] в строительство для метробусов выделенных <...> полос движения на главном и напряженном направлении Московский проспект - Плехановская, необходимо решить вопрос пропускной способности после этого проекта [метробусов]", - сказал он.

Метробус - это система скоростного автобусного сообщения, для нее выделяют отдельные полосы, которые отделяются барьерным ограждением от других видов транспорта. Наличие ограждений и достаточно большое расстояние между остановками позволяет развивать высокую скорость.

Кстенин сказал, что для реализации проекта метробусов на участке Московский проспект - Плехановская необходимо найти альтернативные варианты для объезда, которых очень немного. "Поэтому сегодня один из инфраструктурных бюджетных кредитов, которые мы уже защитили и получим в ближайшее время, это строительство связи [между улицами] Шишкова - Тимирязева, причем проект мы делали двухстадийный, и две стадии будут реализованы одновременно <...>. Второй проект, который сейчас находится в стадии проработки, это проект дублера Московского проспекта. И дублер может стать одним из капиталоемких проектов в случае, если у нас не будет подтверждено финансирование [проекта метробусов] из регионального или федерального бюджета", - сказал Кстенин.

Кстенин добавил, что сегодня не стоит говорить о метро в Воронеже, но он уверен в реализации проекта запуска метробусов. Ранее воронежские власти заявляли о решении транспортных проблем с помощью легкорельсового метро в Воронеже, на строительство которого требовалось 40-45 млрд рублей, проект первой ветки протяженностью около 20 км планировали разработать к 2020 году. Также для решения проблемы пробок на улицах города с помощью японской компании планировали установить 145 "умных" светофоров.