Ставрополье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край по уровню ежесуточной заболеваемости коронавирусом вышел на плато. В течение двух недель в регионе фиксируется снижение ежедневного числа новых случаев коронавируса, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Мы отмечаем последние две недели стабилизацию состояния по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Можно сейчас говорить о том, что мы на самом деле выходим на плато. Две недели назад мы регистрировали ежедневно порядка 550-570 человек с коронавирусной инфекцией, сейчас это на 100 человек меньше, 450-470 человек в день", - сказал он.

По словам Колесникова, на стабилизацию ситуации повлияли профилактические и ограничительные меры, вводимые в регионе. "Мероприятия по разобщению учащихся, студентов, пролонгирование каникулярного периода, перевод на удаленную работу 30% государственных служащих. Это принесло свой результат. И, прежде всего, элементы обязательной вакцинации, которые были введены на территории Ставропольского края, тоже демонстрируют свой эффект", - отметил министр.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии на Ставрополье выявили 113 330 случаев коронавируса, выздоровели 85 836 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 5 251 пациент. Лечение в стационаре получают 3 490 пациентов, из них в тяжелом состоянии 403 человека. В медучреждениях койки для лечения пациентов с коронавирусом свободны на 17%, реанимационные койки с аппаратами ИВЛ свободны на 7%.