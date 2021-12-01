Четверть обращений в приемную единороссов касается социального обеспечения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Граждане, обращающиеся в общественные приемные партии "Единая Россия", чаще всего задают вопросы, связанные с социальным обеспечением, жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) и здравоохранением. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, руководитель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в ходе приема граждан председателем партии Дмитрием Медведевым в среду.

По словам Кузнецовой, среди обращений граждан "на первом месте - вопросы социального обеспечения (25% от всех обращений граждан). "На втором месте - вопросы ЖКХ (22% от всех вопросов). Это и тарифы, и оплата, проблемы, связанные с газоснабжением, и так далее. На третьем месте - вопросы здравоохранения", - отметила вице-спикер Госдумы.

При этом, подчеркнула она, в определенные периоды времени вопросы здравоохранения выходят на первый план, что "говорит о том, что работа общественных приемных очень чувствительна к тому, что происходит".

"Если говорить о том, кто обращается в общественные приемные, то в основном это граждане старше 56 лет - 54% [обращений] практически. Люди среднего возраста от 36 до 50 лет - немного реже, и чуть реже - молодежь. Регионами-лидерами по количеству заявителей являются Камчатский край, Магаданская и Воронежская области, Пермский край и Севастополь", - отметила Кузнецова.

По ее словам, количество общественных приемных партии, которых изначально было 85, сегодня уже превышает 2,5 тыс. по всей стране. "За последние пять лет только в приемную партии обратилось около 4,5 млн граждан", - подчеркнула Кузнецова.

Она также отметила, что работа с обращениями граждан позволяет помогать конкретным людям, но при этом сами обращения становятся "лакмусовой бумажкой тех проблем, которые сегодня есть", позволяют отследить, как те или иные меры, в том числе предложенные партией, реализуются на местах.