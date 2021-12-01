Вузы Петербурга и Омска откроют первую в РФ магистратуру по безопасности и этике ИИ

ТАСС, 1 декабря. Первая сетевая магистерская программа по безопасности и этике искусственного интеллекта (ИИ) будет запущена Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ" совместно с Омским государственным техническим университетом, первый набор студентов состоится в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба "ЛЭТИ".

"[Программа "Безопасность и этика искусственного интеллекта"] это первая сетевая магистерская программа в России, которая позволит подготовить уникальных специалистов в сфере безопасности ИИ. Магистранты приобретут компетенции в области обеспечения безопасности, отказоустойчивости систем ИИ, анализа этических вопрос работы систем искусственного интеллекта, настройки работы и построения оптимальных в плане безопасности систем ИИ", - говорится в сообщении.

Программа рассчитана на выпускников бакалавриата, которые хотят получить углубленные знания в области безопасности ИИ. Как отмечают разработчики программы, учебный план составлен таким образом, что даже у людей, имеющих базовое образование иного профиля, будет возможность стать специалистами в новой профессиональной сфере. Программа предполагает изучение основ ИИ и информационной безопасности. Разработка программы входит в финальную стадию, и уже летом 2022 года абитуриенты смогут подать заявление на поступление в ЛЭТИ.

"Искусственный интеллект занимает все больше места в повседневной жизни человека, соответственно, и конфиденциальной информации у него появляется все больше. Сегодня безопасность ИИ становится критически важным объектом, и ей необходимо уделять должное внимание. Новая программа нацелена на подготовку специалистов, которые будут знакомы с работой ИИ и обеспечением ее безопасности - смогут проводить анализ уязвимостей ИИ к различным атакам и разрабатывать защищенные системы ИИ", - сказала руководитель программы, доцент кафедры информационной безопасности СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Алла Левина, слова которой приводятся в сообщении.

Среди преподавателей программы - ведущие специалисты российских вузов и компаний-партнеров. Выпускники программы, как отмечают в "ЛЭТИ", будут востребованы компаниями - разработчиками и пользователями систем с ИИ, которые являются лидерами в области IT и заинтересованы в обеспечении своей безопасности: РЖД, "Сбер", ООО "БалтИнфоКом" и другие.