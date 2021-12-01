Леонид Млечин возглавил Международную академию телевидения и радио

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президентом Международной академии телевидения и радио (IATR) на ежегодном общем собрании организации избран Леонид Млечин, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе академии.

"Президентом академии избран Леонид Млечин, исполнительным директором избрана Изабелла Пашинян, ученым секретарем назначен Сергей Ерофеев", - отметили в академии.

На собрании также прошли выборы правления академии, в его состав вошли 17 человек, в частности Олег Колесников, Сергей Ерофеев, Алексей Земский, Марина Меркулова, Генрих Юшкявичюс.

Собравшиеся почтили память умершего в этом году основателя и первого президента академии Анатолия Лысенко. Было решено, что награда "Академическое признание" отныне будет носить его имя и вручаться ежегодно 14 апреля - в день рождения основателя академии. Награда "Академическое признание" учреждена правлением IATR в 2012 году.

Общее собрание прошло в рамках круглого стола "90 лет со дня начала регулярного отечественного телевещания", участники которого обсудили наиболее актуальные проблемы развития российского телевещания. Организатором выступила IATR при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Проблемы российского ТВ

Участники круглого стола отметили, что, несмотря на растущую популярность интернета, большинство жителей страны по-прежнему смотрят телевидение.

"Как показывают измерения компании Mediascope, несмотря на постепенное сокращение телеаудитории, ТВ остается самым массовым и популярным СМИ, оказывающим сильное воздействие на десятки миллионов россиян, в основном старше 40 лет. Телевидение - по-прежнему консолидирующее общество явление, необходимо эту функцию поддерживать", - привели в пресс-службе слова профессора НИУ "Высшая школа экономики" Александра Шарикова.

Эксперты выразили опасение, что журналистская профессия теряет авторитет, и молодые люди поступают на факультет журналистики, чтобы стать блогерами.

"Абитуриенты не знают повестку дня, не знакомы с ведущими средствами массовой информации, не понимают сути профессии. На вопрос, что такое стендап, отвечают - шоу на ТНТ. Вторая причина снижения профессионализма в том, что факультеты журналистики есть почти в каждом вузе только для того, чтобы зарабатывать деньги. О качественной подготовке специалистов мало кто думает", - привели в пресс-службе слова заведующей кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения Александры Рассадиной.

Продюсер и заслуженный работник культуры РФ Ирина Маслова, собравшая большой архив видеоинтервью с создателями советского телевидения, предложила создать Музей отечественного телевидения. "Бесспорно, такой музей должен быть в Москве, где началось регулярное телевещание и где создается большинство современных телеканалов нашей страны", - сказала она.

Международная академия телевидения и радио (IATR) - неправительственная общественная организация, создана в октябре 2002 года, в 2004 году получила статус международной организации. Академия объединяет профессионалов телевидения и радио из 26 стран.