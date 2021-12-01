В Дагестане назначили и.о. ректора медуниверситета

МАХАЧКАЛА, 1 декабря./ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) назначен Висампаша Ханалиев, сообщила журналистам в среду пресс-служба вуза.

"Исполняющим обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) с 1 декабря текущего года назначен Висампаша Ханалиев",- говорится в сообщении.

По словам представителя вуза, соответствующий приказ за подписью министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на видеоселекторном совещании в среду озвучила руководитель Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Людмила Летникова.