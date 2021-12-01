Более 90 человек вступили в регистр доноров костного мозга в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Трехнедельный фестиваль выходного дня "Донорский Weekend" прошел в Петербурге с 13 по 28 ноября, за это время в федеральный регистр доноров костного мозга вступили более 90 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Мы услышали молодых доноров, которым непросто выкроить в своем графике свободное время, и решили специально для них организовать акции именно в выходные дни. Благодаря этому регистр пополнился более чем на 90 человек! Это отличный результат, спасибо всем, кто смог присоединиться", - процитировали в пресс-службе директора Фонда "Страна Помогает" Дмитрия Кацубу.

Помимо вступления в регистр, участники фестиваля смогли пообщаться с врачом-транфузиологом о донорстве костного мозга, с почетным донором Санкт-Петербурга о тесной связи донорства крови и донорства костного мозга, а также с бывшим пациентом, жизнь которого спас донор костного мозга. "Донорский Weekend" поддержали и музыканты, которые провели в городе три благотворительных "Концерта доброты".

Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, нужно заполнить анкету и сдать одну пробирку крови (4 мл). Данные будут занесены в специальную базу, в которой осуществляется поиск потенциального донора. Если в регистре находят генетического "близнеца", чей генотип почти идентичен клеткам пациента, который нуждается в трансплантации, с потенциальным донором свяжутся, чтобы убедиться в готовности стать реальным донором.