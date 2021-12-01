В Татарстане снижаются темпы заболеваемости после введения ограничений

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Улучшение эпидситуаци наблюдается в Татарстане после введения комплекса ограничений, в том числе системы QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер Татарстана, руководитель республиканского оперштаба по борьбе коронавирусной инфекцией Лейла Фазлеева.

"Это [улучшение эпидобстановки в регионе] связано с несколькими показателями, это связано с показателями занятости коечного фонда, это связано с показателями заболеваемости, это связано с показателями смертности, мы видим некоторые тенденции к снижению. Это конечно, радует. Но меры действуют комплексно, не одна мера", - сообщила Фазлеева.

Она отметила, что в регионе действует множество мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, не стоит из них выделять только систему QR-кодов в транспорте.

Темпы вакцинации и заболеваемость

Всего в Татарстане провакцинировано 2 047 692 человека (прирост привитых за последние сутки - 16 300), из них 1 550 698 получили вторую прививку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, план по вакцинации населения выполнен на 83%, всего привито более 62% от численности населения.

В Татарстане 1 декабря зарегистрировано 235 новых случаев, из них 3 - завозные, остальные контактные. Всего зарегистрировано 38 288 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона еженедельно сообщает о напряженной эпидемиологической ситуации в республике.

Ограничения в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом лиц, переболевших в последние шесть месяцев.

С 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями тем, кто вакцинировался одним компонентом, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.