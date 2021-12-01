В селах Ставропольского края построят 25 медицинских учреждений в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют построить 25 и отремонтировать 75 медицинских учреждений в селах края по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. Об этом в среду сообщил журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"В следующем году у нас будет отремонтировано 75 объектов [по программе модернизации первичного звена здравоохранения], 60 объектов уже законтрактованы. На остальные также проводятся конкурентные процедуры, до конца года мы заключим контракты. Также будет построено в 2022 году 25 новых объектов здравоохранения взамен устаревших или там, где их не было", - сказал он.

По программе в 2021 году на Ставрополье строят 32 новых медучреждения, ремонты проводятся в 118 учреждениях. "Во время проведения торгов сложилась экономия на 280 млн рублей, есть возможность привести в порядок эти 118 объектов не только внутри. Проведя торги, будем делать дополнительные ремонты на этих объектах, в том числе на фасадной части, благоустройство территорий. Приобретается новая мебель, новое оборудование на эти объекты", - пояснил Колесников.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медицинских учреждений.