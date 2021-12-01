Благоустройство левого берега водохранилища в Воронеже планируют завершить в 2024 году

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют завершить благоустройство левобережной набережной водохранилища в центре города в 2024 году, одновременно с окончанием строительства Дворца парусного спорта и академической гребли. Об этом рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции в среду глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

"Газпром" по соглашению с правительством Воронежской области уже занимается проектированием Дворца парусного спорта [и академической гребли] и частично - самой набережной. Мы в свою очередь берем на себя обязательства допроектировать набережную до конца и фактически синхронизировать строительство левобережной набережной с окончанием Дворца парусного спорта в 2024 году", - сказал Кстенин.

Ранее сообщалось, что "Газпром" по соглашению с правительством Воронежской области построит в Воронеже Центр парусного спорта и академической гребли, направив в него около 1 млрд рублей инвестиций.

Кстенин добавил, что в Воронеже на правом берегу водохранилища удалось сохранить Петровскую набережную, для которой разработана современная концепция благоустройства в двух частях, и к весне 2022 года у властей будут оба проекта. "Там будут совершенно разные локации, и спортивные объекты, и детские игровые, и пляжная зона, зона барбекю, велодорожки. <...> Помимо Петровской набережной, мы в ближайшее время приступаем к проектированию левобережной набережной, с другой стороны водохранилища", - сказал глава города.

В 1972 году в Воронеже на месте реки Воронеж для промышленного водоснабжения было образовано водохранилище, разделившее город на левую и правую части. В 2019 году на его дамбе был создан спортивный кластер с центром гребли, площадками для футбола, стритбола, гимнастики, занятий скейтболом и другими видами спорта.

На правом берегу Воронежского водохранилища расположена Петровская набережная, на одном из ее участков в начале XVIII века Петр I строил первый в России регулярный военно-морской флот, здесь сохранилась Успенская Адмиралтейская церковь, которую во время нахождения в городе часто посещал император. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копию которого сегодня можно увидеть у причала набережной. Военные корабли строили на более чем 10 воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона. По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней.