Польша 13 декабря начнет вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Польши 13 декабря начнут вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом заявил в среду в Сейме (нижней палате парламента) замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

"С 13 декабря все начнется. Мы планируем, что до этого дня до нас дойдут предназначенные [для этой возрастной группы] вакцины", - сказал он.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в конце ноября рекомендовало расширить применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет. Ранее применение этого препарата было разрешено с 12 лет.

Вакцинация началась в Польше 27 декабря 2020 года и проводится на добровольной основе. Полный курс вакцинации в 38-миллионной стране прошли 24,3 млн человек.