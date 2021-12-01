Станция метро "Маяковская" в Петербурге откроется после капитального ремонта 10 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Станцию метрополитена "Маяковская" в центре Петербурга планируют открыть после капремонта 10 декабря, на данный момент остается закончить пуско-наладочные работы, установить программное обеспечение на смонтированное оборудование и выполнить финальную уборку. Об этом журналистам в среду сообщили в городском комитете по транспорту.

Станция была закрыта в январе этого года на 11 месяцев для проведения капитального ремонта.

"На сегодняшний день подрядной организацией ООО "Ленспецавтоматика" завершены все строительно-монтажные работы. В частности, в наклонном ходе выполнен комплекс гидроизоляционных работ, произведена замена армоцементных водоотводящих зонтов на зонты из анодированного алюминия, выполнен капитальный ремонт трех эскалаторов с полной заменой балюстрады. Открыть обновленную станцию метро для пассажиров планируется 10 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что в вестибюле была выполнена облицовка пола, стен и колонн из природного камня, установлены новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Для слабовидящих пассажиров выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата, обеспечивающая уверенную ориентацию в вестибюле. Также проведен капитальный ремонт в служебных помещениях, обновлены инженерные коммуникации, выполнено благоустройство дворовой территории. Произведена замена систем, обеспечивающих пожарную безопасность.