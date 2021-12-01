В Совфеде открылась выставка об истории дружбы России и Вьетнама в кадрах ТАСС и ВИА

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная новейшей истории стратегического партнерства и дружбы между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам, открылась в среду в здании Совета Федерации. Этот двадцатилетний период сотрудничества запечатлен в кадрах главных государственных информационных агентств России и Вьетнама - ТАСС и Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

1 декабря в рамках официального визита в Россию президент Вьетнама Нгуен Суан Фук провел встречу в СФ с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко. Перед началом переговоров они открыли выставку "Два десятилетия стратегического партнерства России и Вьетнама в кадрах фотокорреспондентов ТАСС и ВИА", которая посвящена 20-летию со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ был подписан во время первого официального визита во Вьетнам президента России Владимира Путина 1 марта 2001 года.

"Мы в честь вашего приезда подготовили выставку к 20-летию подписания нашего договора", - сказала Матвиенко, обращаясь к президенту Вьетнама.

Выставку спикеру Совета Федерации и президенту Вьетнама представил генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов. "Мы постарались пройтись за последние 20 лет по основным событиям в военном, культурном, экономическом сотрудничестве между нашими странами, отразить основные моменты", - подчеркнул гендиректор ТАСС.

"А здесь мы демонстрируем оперативность", - добавил Михайлов, показав Нгуен Суан Фуку фотографию, на которой запечатлены президенты России и Вьетнама во время переговоров в Москве 30 ноября. После осмотра выставки Матвиенко подарила эту фотографию лидеру Вьетнама.

О выставке

В экспозиции представлены кадры официальных визитов президента России Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны России Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова во Вьетнам, президента Вьетнама Нгуен Минь Чиета, премьер-министра Нгуен Тан Зунга, премьер-министра (ныне президента) Нгуен Суан Фука в Россию.

Примером сотрудничества в сфере экономики служит снимок агентства ВИА успешной установки ротора весом 475 тонн в первом энергоблоке гидроэлектростанции "Сесан-3" российскими и вьетнамскими специалистами. ТАСС на выставке также представил фотографию с церемонии спуска на воду второго корабля второй пары фрегатов "Гепард - 3.9" для ВМС Вьетнама.

Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели выступление артистов на концерте, посвященном открытию перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России в 2019 году, открытие памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину во Владивостоке.

О гуманитарном сотрудничестве двух стран свидетельствует снимок "с церемонии передачи партии предметов медицинского назначения, подаренных правительством и народом Вьетнама правительству и народу России для борьбы с эпидемией COVID-19".

Для ТАСС и ВИА это уже четвертое подобное совместное мероприятие в новейшем периоде истории. В октябре 2010 года во время визита во Вьетнам на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева (ныне замглавы Совета безопасности РФ) два агентства провели в Ханое фотовыставку "Россия в моей душе", приуроченную к 60-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. В ноябре 2013 года во время визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина в рамках программы Дней культуры России во Вьетнаме была представлена экспозиция под названием "Российско-вьетнамские отношения в объективах корреспондентов ИТАР-ТАСС и ВИА", посвященная 55-летию сотрудничества двух агентств. Кроме того, в ноябре 2018 года во время визита во Вьетнам на тот момент председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ТАСС и ВИА представили в Ханое фотовыставку "Россия-Вьетнам. Велико расстояние, но близки наши сердца", приуроченную к 60-летию подписания первого соглашения о сотрудничестве между агентствами.