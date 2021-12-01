В Удмуртии возобновили оказание плановой медицинской помощи

ТАСС, 1 декабря. Плановую помощь возобновили в Удмуртии с 1 декабря из-за улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского Минздрава.

"В Удмуртии принято решение о возобновлении с 1 декабря 2021 года плановой первичной медико-санитарной помощи, а также плановой помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

Оказание плановой медицинской помощи, а также углубленной диспансеризации и профосмотров было остановлено 28 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 22 ноября часть ограничений была снята - в республике была возобновлена диспансеризация, в том числе углубленная, для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, а также профосмотры.

В министерстве напоминают, что в медучреждениях необходимо соблюдать масочный режим. Также на входе измеряется температура, ведется раздельный поток пациентов.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. Темпы вакцинации и ситуация с заболеваемостью в Удмуртии позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода.