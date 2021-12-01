Аэропорт Краснодара обновил исторический максимум пассажиропотока

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара с начала года обслужил более 4,67 млн человек, что является максимальным показателем пассажиропотока с момента открытия авиаузла. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На сегодняшний день мы обслужили 4 667 055 человек. Таких роскошных цифр в истории аэропорта не было на протяжении всей его 89-летней истории. <…> Предыдущий показатель - 4 642 791 человек - был достигнут в 2019 году по итогам 12 месяцев. В этот раз нам хватило всего 11", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за 11 месяцев этого года было обслужено 39 тыс. грузов (5,8 тыс. тонн), 26 тыс. тонн багажа, и 1 700 тонн почты.

"Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и планируем в конце декабря объявить о 5-миллионном пассажире нашей воздушной гавани. Естественно, если того позволит царящая вокруг обстановка", - добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. Находится под управлением компании "Аэродинамика", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи. В июле сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Краснодар вырос на 70% в первом полугодии 2021 года, он составил 2 045 838 человек и достиг доковидных показателей.