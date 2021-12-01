Победителями конкурса "Лига лекторов" стали 50 человек из разных регионов РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское общество "Знание" подвело итоги конкурса "Лига лекторов", победителями которого стали 50 человек из разных регионов РФ.

"Мы рады, что помимо признания мы даем участникам "Лиги лекторов" инструменты для развития. И сегодня перед ними выступали, например, очень крутые профессионалы в сфере ораторского искусства, ведь это очень важный инструмент передачи знаний. Важно не только их передать, но и вдохновить, замотивировать аудиторию. И мы как раз помогаем лекторам нашим <...>. И это будет добрая традиция - помогать нашим партнерам и коллегам в этом важном деле", - рассказал ТАСС в среду генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль после церемонии вручения лауреатам наград конкурса.

В этом году на конкурс поступило более 2,5 тыс. заявок, однако организаторы рассчитывают привлечь еще больше участников в следующем сезоне конкурса, который стартует уже весной 2022 года. "Мы очень довольны результатами конкурса. Я сидел в первом ряду, смотрел церемонию и своими глазами видел горящие глаза победителей, их эмоции. Видно, что для них это очень важно. И это одна из важнейших задач данной Лиги - показать ценность, востребованность, важность профессии просветителя, лектора. Мы получили порядка 2,5 тыс. заявок, 50 человек стали победителями. И я уверен, что своим примером победители этой Лиги вдохновят еще большее количество людей принять участие в этом конкурсе", - подчеркнул Древаль.

Победителями конкурса стали представители разных регионов РФ - Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новосибирска, Саранска и других. Все они станут почетными лекторами российского общества "Знание". Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, победители конкурса - очень разные люди, которые имеют одну общую черту - огонь в глазах.

"Люди очень разные по профессиям. Конечно, среди них много педагогов, ученых, вузовских преподавателей, но есть и артисты, архитекторы, врачи, психологи, есть военный комиссар одного из городов, который увлекается тем, что собирает информацию о героях ВОВ и популяризирует ее. Люди разные и по возрасту - самому молодому участнику 19 лет, самому зрелому - 50. Но они очень похожи огнем в глазах, искренней своей убежденностью. Потому что хороший, настоящий лектор, должен не просто передавать знаний. Он должен передавать огонь в глазах и частичку своей души", - подчеркнул он.

Конкурс стартовал в сентябре 2021 года и был нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний. География проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России. Всего на конкурс были поданы 2 553 заявки, которые принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.