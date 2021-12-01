Эксперт Центра им. Гамалеи сообщил, что около 350-400 детей в России умерли от ковида

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 350-400 детей в РФ умерли от коронавирусной инфекции, смертность от ковида среди детского населения наблюдается в 0,005% случаев. Об этом сообщил в среду профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Они (дети - прим. ТАСС) не только болеют, но и умирают, правда, к счастью, это бывает редко. Считается, что примерно 0,005% детских случаев [заболевания] заканчиваются смертью. Это значит, что в России это где-то порядка 350-400 детей умерших", - сказал он интервью RT.

Альтштейн сообщил, что именно дельта-штамм дает такую летальность.

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что более 30 тыс. детей с коронавирусной инфекцией получают в РФ медицинскую помощь. С начала пандемии дети составили более 5% всех заболевших ковидом.