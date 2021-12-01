Почти 3 км иллюминации заменят на пешеходном мосту через Чебоксарский залив

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 3 км световой иллюминации заменят на самом длинном световом мосту России в Чебоксарах. На эти цели из городского бюджета направят 300 тыс. рублей, сообщает в среду пресс-служба администрации Чебоксар.

"На пешеходном мосту в Чебоксарах заменят самую длинную в России световую иллюминацию. До официального старта новогодних мероприятий подрядчику предстоит заменить почти 3 км изношенной проводки", - говорится в сообщении.

Самый длинный световой мост России открыли в Чебоксарах в 2015 году. Общая длина гирлянд составляет более 8,5 км. По количеству лампочек, а их более 70 тысяч штук, пешеходный мост на Чебоксарском заливе превосходит Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.