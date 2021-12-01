Антитело против всех штаммов. Главное о коронавирусе за 1 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 669 718 случаев заражения, из них новых — 32 837. За сутки умерли 1 226 человек, за весь период — 276 419.
- Семь регионов с 1 декабря расширили сферу действия QR-кодов. Это Камчатка, Башкирия, Калмыкия, Хабаровский край, Амурская, Омская и Челябинская области.
- Около 350–400 детей в стране умерли от ковида, сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как из-за нового штамма "риски большие".
- Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Москва
- Всего зафиксировано 1 949 474 случая заражения, из них новых — 2 757. Госпитализированы 905 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 263 млн случаев заражения, умерли 5 219 783 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число смертей из-за коронавируса в мире снизилось за неделю на 10%.
- Врачи в ЮАР отмечают легкие симптомы у заразившихся омикрон-штаммом.
- Как минимум 23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма.
- В Китае открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы коронавируса.