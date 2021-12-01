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Антитело против всех штаммов.
Антитело против всех штаммов.
Антитело против всех штаммов.
Антитело против всех штаммов.
Антитело против всех штаммов.
Пандемия COVID-19

Антитело против всех штаммов. Главное о коронавирусе за 1 декабря

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 669 718 случаев заражения, из них новых — 32 837. За сутки умерли 1 226 человек, за весь период — 276 419.  
  • Семь регионов с 1 декабря расширили сферу действия QR-кодов. Это Камчатка, Башкирия, Калмыкия, Хабаровский край, Амурская, Омская и Челябинская области.
  • Около 350–400 детей в стране умерли от ковида, сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как из-за нового штамма "риски большие".
  • Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 949 474 случая заражения, из них новых — 2 757. Госпитализированы 905 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 263 млн случаев заражения, умерли 5 219 783 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число смертей из-за коронавируса в мире снизилось за неделю на 10%.
  • Врачи в ЮАР отмечают легкие симптомы у заразившихся омикрон-штаммом.
  • Как минимум 23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма.
  • В Китае открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы коронавируса.
Теги
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