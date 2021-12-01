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До минус 10 градусов ожидается в Москве в ночь на 2 декабря

Из-за высокой относительной влажности температура будет казаться на три-четыре градуса холоднее, чем на самом деле
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве понизится в ночь на четверг до минус 10 градусов, сообщил в среду в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в ночь ударят первые декабрьские морозы. В Москве "эхом" уходящего циклона до 21 часа еще кое-где отзовется небольшой снег, а после - инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, который станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10 градусов", - написал он.

' ТАСС/Ruptly'

Синоптик уточнил, что в столице температура воздуха понизится от минус 7 до минус 10 градусов, в Московской области - от минус 6 до минус 11, "что с опережением в две недели точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря". Тишковец также предупредил о том, что из-за высокой относительной влажности температура будет казаться на три-четыре градуса холоднее, чем на самом деле.

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