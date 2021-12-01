До минус 10 градусов ожидается в Москве в ночь на 2 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве понизится в ночь на четверг до минус 10 градусов, сообщил в среду в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в ночь ударят первые декабрьские морозы. В Москве "эхом" уходящего циклона до 21 часа еще кое-где отзовется небольшой снег, а после - инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, который станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10 градусов", - написал он.