Как минимум 23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти", - сказал он.

Гебрейсус считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.

"Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение "омикрона", он (запрет - прим. ТАСС) представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования", - сказал гендиректор.

"ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были полностью вакцинированы, немедленно", - подчеркнул Гебрейесус.