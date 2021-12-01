В музее на родине Георгия Жукова представили масштабную экспозицию о маршале

ТАСС, 1 декабря. Филиал Музея Победы в Калужской области представил к 125-летию со дня рождения Георгия Жукова масштабную экспозицию о маршале, первую экскурсию провела правнучка Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"В филиале Музея Победы в городе Жукове открыли новую масштабную экспозицию "Победы Маршал". Первую экскурсию по экспозиции провели правнучка маршала Варвара Ерохина и директор Музея Победы Александр Школьник. Открытие приурочено к 125-летию со дня рождения великого полководца Георгия Константиновича Жукова", - говорится в сообщении.

Филиал находится в районном центре Калужской области. В трех километрах от города расположена деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года родился Георгий Жуков.

На площади около 400 кв. метров показаны более 150 уникальных экспонатов, в том числе предметы, ранее принадлежавшие лично Жукову. Выставка разделена на восемь тематических разделов, которые рассказывают о юности Жукова, подвигах в годы Первой мировой и Гражданской войн, полководческой деятельности в годы Великой Отечественной, а также послевоенной деятельности - в том числе участии в создании ядерного щита страны и борьбе за реабилитацию советских военнопленных. Один из разделов посвящен ближайшим соратникам Жукова: маршалам Константину Рокоссовскому, Ивану Баграмяну, Александру Василевскому, Василию Соколовскому, Леониду Говорову и Ивану Коневу. Здесь можно увидеть раритеты, предоставленные из личных коллекций родственников полководцев. Кроме того, в экспозиции демонстрируются уникальные архивные кинокадры, посвященные маршалу.

"Мы будем сохранять память о Георгии Константиновиче каждый день, хочу вас в этом заверить. Главными посетителями этого федерального музея будут представители подрастающего поколения. Постараемся сделать так, чтобы со всей страны был организован поток детей, студентов, подростков", - процитировали в пресс-службе директора Музея Победы Александра Школьника.

Кроме того, к памятной дате Музей Победы разместил на своем сайте виртуальную выставку, в которую вошли около 150 фотографий из фондов филиала "Музей Г. К. Жукова". "Зрители увидят редкие снимки начала ХХ века, кадры времен войны, а также фотографии второй половины прошлого столетия. Среди оцифрованных изображений - много семейных фото, переданных музею потомками маршала. Эти материалы, а также информационные справки, представленные на планшетах, помогут увидеть не только Жукова-полководца, но и семьянина, и верного друга", - отметил Школьник.

Мероприятия на родине

Помимо выставки, в честь юбилея в деревне Стрелковка Жуковского района и городе Жукове прошли торжественные митинги и возложение цветов к памятникам маршалу.

"Он принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах, командовал советско-монгольскими войсками в боях на Халхин-Голе и раскрыл свой полководческий гений в Великую Отечественную. Так простой русский парень из калужской деревни благодаря упорному постоянному самообразованию, врожденным талантам, железной воле, умению предугадывать действия противника, властному и твердому характеру превзошел в полководческом искусстве германских фельдмаршалов. С особой теплотой полководца всегда вспоминают здесь, на его малой родине. Неподалеку отсюда, в деревне Стрелковка рядом с родовым домом полководца Российским военно-историческим обществом установлен знак с короткой и ясной надписью: "Здесь родился Жуков". Все предельно четко и ясно, без лишних слов, как командовал сам Жуков", - процитировали в Российском военно-историческом обществе (РВИО) помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

Георгий Жуков (1896-1974) - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы и множества других советских и иностранных орденов и медалей.