Будущий канцлер ФРГ заявил, что для него нет красных линий в борьбе с пандемией

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Олаф Шольц, который в начале декабря вступит в должность канцлера ФРГ, не собирается исключать какие-либо меры в борьбе с пандемией. Об этом он заявил в интервью еженедельной газете Die Zeit , которое опубликовано в среду.

"Мы сделаем все, что будет необходимо. Мы предпримем дальнейшие шаги, которые, к сожалению, коснутся и тех граждан, которые до сих пор все сделали правильно, то есть получили два или даже три компонента вакцины. Для моего правительства больше нет красных линий в отношении того, что нужно делать. Мы ничего не исключаем", - сказал социал-демократ.

Ранее Шольц заявлял, что поддерживает идею обязательной вакцинации в Германии. "Многие депутаты из разных партий считают обязательную вакцинацию правильной, я вхожу в их число", - подтвердил он.

Шольц был лидером партийного списка Социал-демократической партии Германии, которая выиграла парламентские выборы. Как ожидается, он сменит Ангелу Меркель во главе кабинета министров на следующей неделе. Точная дата пока неизвестна. В правительство Шольца войдет также Свободная демократическая партия и "зеленые".