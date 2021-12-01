Экскурсия для молодежи и возложение цветов пройдут в столице к 80-летию Битвы за Москву

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Представители волонтерских и молодежных организаций 5 декабря возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата. Мероприятие пройдет в честь 80-летия Битвы за Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Пятого декабря, в день начала контрнаступления советских войск под Москвой, молодежь столицы почтит память защитников Родины. Лидеры общественных организаций, студенты, волонтеры возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что после возложения, от стен от Исторического музея автобусы с молодежью отправятся на экскурсию "Хроника великого сражения на Волоколамском направлении - бои на берегах Истры". Программа пройдет в "Ленино-Снегиревском военно-историческом музее". Участникам расскажут о подвигах 18-й и 78-й стрелковых дивизий, также состоится интеллектуальный квест "Военная разведка". Помимо этого, в рамках познавательной программы, посвященной 80-й годовщине Битвы за Москву, в городе проходит 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы. Завершится программа 12 декабря, ознакомиться с ней подробно можно на сайте битваподмосквой.рф.

"К 80-летию битвы за Москву в столице открылось несколько фотовыставок. Они расположились в парках и на бульварах города. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января", - рассказал собеседник агентства.