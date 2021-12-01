В оформлении станции метро "Давыдково" используют образ погибшего главы МЧС Зиничева

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян осмотрел строящуюся станцию метро "Давыдково" Большой кольцевой линии столичной подземки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Оформление станции посвящено всем профессионалам, служащим в рядах МЧС России. "Входная группа станции метро оформлена стеклянным витражом "Герои всегда рядом" в технике графического полотна. Работа изображает крупные фигуры героев ведомства. Среди них - образ погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, рядовые пожарные, спасатели, саперы, горноспасатели, летчики, водолазы и медики", - сказали в пресс-службе.

Станция состоит из двух вестибюлей с семью эскалаторами. Ее длина - 208 м, высота потолков - 6 м. В оформление доминируют фирменные цвета ведомства: белый, оранжевый, серый и синий. На стенах представлены барельефы из художественного бетона работы скульптора Салавата Щербакова, отражающие героическую службу сотрудников МЧС. Кассовый зал и турникетную группу украсили работой с названием "Звезда спасения". В ее центре расположена икона Неопалимой Купины, считающейся небесной покровительницей МЧС, а на периферии - пожарная каланча. Идейным вдохновителем оформления станции стал Александр Чуприян, отметили в ведомстве.

"Это самая красивая станция, которую я когда-либо видел. Здесь представлены все героические профессии, отражающие наше министерство. Специалистами проделана большая работа, станция готовится принять первых посетителей, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве и художественном оформлении станции", - процитировали Чуприяна в пресс-службе.