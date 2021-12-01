Крупнейший вуз Северного Кавказа организовал "Неделю математики" в Узбекистане

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) организовали "Неделю математики" для школьников и студентов Узбекистана. Преподаватели проводят мастер-классы и читают лекции по искусственному интеллекту, сообщили журналистам в среду в пресс-центре вуза.

"Наши ученые проводят в Узбекистане "Неделю математики", в рамках которой читают для школьников и студентов республики научно-популярные лекции по искусственному интеллекту, а также проводят мастер-классы. С университетами Узбекистана нас связывает ряд успешных образовательных инициатив, в том числе программы двух дипломов. Уверен, что важным шагом для укрепления двустороннего сотрудничества в перспективе станет открытие на базе Самаркандского госуниверситета представительства СКФУ", - цитирует пресс-служба ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Как пояснили ТАСС в пресс-центре вуза, для проведения "Недели математики" в Узбекистан выехала делегация СКФУ из семи человек, в их числе четверо ученых. Цель работы - повышение интереса у детей и молодежи к изучению математики, ознакомление с научной работой вуза и укрепление сотрудничества с образовательными учреждениями Узбекистана.

Ранее в университете сообщали, что СКФУ десятки лет готовит кадры для Узбекистана. В 1967 году на историко-филологическом факультете было открыто национальное узбекское отделение, которое работало до начала 1990-х годов. СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.