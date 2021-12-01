Ледовые шоу, парад и елка для школьников пройдут в Нижнем Новгороде в новогодние праздники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022" пройдут на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Ярмарку. Для местных жителей и туристов покажут ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, сообщил в среду журналистам заместитель губернатора региона, министр культуры Олег Беркович.

По его словам, главной концепцией праздника станет легенда о волшебной кузнице снежинок. Каждую зиму "Фабрика снежинок" начинала свою сложную, но скучную работу. Все снежинки были идеальной формы, но однообразными. Но однажды с экскурсией на фабрике побывал Ваня Мечтатель, и с этого момента все изменилось. Ваня предложил владельцу фабрики сделать процесс более творческим и разнообразить снежинки работами бабушки, чтобы каждая частичка зимы была уникальным сплавом творчества и технологий. С тех пор во всем мире снежинки стали разными. Фабрику переименовали в "Волшебную кузницу". И она уже много лет радует своими неповторимыми снежинками, сделанными в Нижнем Новгороде. "Это будет положено в основу некоторых квестов и активностей внутри новогодней столицы", - рассказала Беркович.

Поезд Деда Мороза

Праздничные мероприятия в городе начнутся 10-11 декабря. 10 декабря в Нижний Новгород прибудет поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга. "Можно будет пойти с детьми на вокзал, с ним пообщаться, сфотографироваться", - рассказал Беркович.

А на следующий день на главной пешеходной улице Большой Покровской пройдет новогодний парад, который стартует от Нижегородского кремля и проследует до Площади Горького. Возглавит колонну символ новогодней столицы - филигранная снежинка. "В параде примут участие большое количество разных ростовых кукол, актеров, музыкантов, они будут останавливаться на "станциях" на протяжении всей улицы. В этот же момент <...> включится новогодняя иллюминация", - пояснил замгубернатора.

В праздничном параде примут участие Губернский оркестр из 40 человек, которые во главе с заслуженным артистом России Евгением Петровым предстанут в образах игрушек, также по улице пройдет труппа Учебного театра в образе бременских музыкантов, представители народных художественных промыслов, а на Площади Горького - конечной точке маршрута - хор Нижнего Новгорода исполнит известные композиции, такие как Happy new year, Jingle Bells и другие. Также на Большой Покровской в праздничные дни будут установлены пять островных уличных театральных станций с разными видами активности и арт-объектами.

Нижегородская ярмарка и кремль

Одной из главных точек праздника станет Нижегородская ярмарка. Здесь 24 января откроется каток и новогодняя площадка, на которой будут располагаться специальные анимационные зоны, самоварная, фудкорт, карусели. Откроется площадка гала-концертом режиссера Ильи Авербуха. Планируется, что в шоу примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира, а также звезды проекта "Ледниковый период" - среди них Евгения Медведева, Роман Костомаров, Екатерина Боброва и Татьяна Волосожар.

На новогодней ярмарке можно будет приобрести не только крафтовые изделия и сувениры от нижегородских мастеров, но и изделия НХП, а 25 числа здесь откроется резиденция Деда Мороза. "Это отдельная локация со всей программой. Туда можно будет пройти по предварительной регистрации", - объяснил Олег Беркович.

Здесь же, на территории ярмарки, 9 января пройдет и церемония передачи титула "Новогодняя столица России" Новосибирску. Зрители смогут увидеть зрелищный мюзикл "Спящая красавица", который будет исполнен на льду, режиссер шоу - Татьяна Навка. Артисты покажут акробатические номера и расскажут историю о том, как принц спасает принцессу от страшного заклятья феи.

В праздновании, по словам Берковича, задействуют также территорию Нижегородского кремля. На территории Манежа, который поделят на несколько локаций, можно будет увидеть авторскую инсталляцию, рассказывающую о сказочной кузнице снежинок.

Ледовое шоу на стадионе

Как отметил Беркович, ледовое шоу в праздники можно будет увидеть не только на Нижегородской ярмарке. Так, со 2 по 8 января на стадионе "Труд" на площади более 14 тыс. кв. метров будут показывать шоу "Щелкунчик" Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Оно будет посвящено самой многогранной и визуально разнообразной сказке. Гостей будут встречать узнаваемые персонажи в ярких, светящихся костюмах.

Еще одним красочным шоу для детей станет большая губернаторская елка в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный", где покажут постановку "Руслан и Людмила" Татьяны Навки. "Это будет полностью социальный проект, мы его организуем совместно с Министерством социальной политики и Министерством образования. Будет определенное распределение билетов", - рассказал Олег Беркович.

Также для празднования в новогоднюю ночь задействуют территорию сразу 8 парков в разных районах города, в том числе парк "Швейцария", Светлоярский, Автозаводский парки, Парк Победы. Мероприятия для туристов и горожан в течение праздничных дней пройдут и в Александровском саду.

Туристические программы

К празднику Ассоциация рестораторов Нижнего Новгорода разрабатывает специальное меню, раскрывающее многообразие приволжской кухни. Кроме того, городские кафе и рестораны выстроят специальные зимние веранды, которые помогут гостям города и нижегородцам согреться и дополнят новогоднюю атмосферу центральных улиц. "Это как одна из мер поддержки - эти веранды будут бесплатны для рестораторов. Они ожидают на пешеходных улицах - на Большой Покровской и на Рождественской - большой поток людей, и эти веранды смогут принести им дополнительную прибыль, а для нас это дополнительный движ и красота", - отметил Беркович.

Он также добавил, что к празднику разработали туристические пакеты, которые включают в себя не только предложения основных музеев, но и события программы празднования. Также для ориентирования в праздничном городе разработают специальные карты в нескольких форматах.

"Нам необходимо думать о развитии, нам необходимо привлекать в Нижний Новгород гостей, нам необходимо звучать в федеральном масштабе, чтобы мы ту высокую планку 800-летия удерживали", - заключил Олег Беркович, добавив, что все мероприятия пройдут с учетом эпидситуации.